Batman'da husumetli aileler barıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Batman'da husumetli aileler barıştı

12.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:40
Batman'da husumetli aileler barıştı

Batman'da iki aile arasındaki husumet sona erdi.

Batman'da iki aile arasındaki husumet sona erdi.

Kültür Mahallesi'nde 2 yıl önce pazarda çıkan kavgada esnaf Deniz Özbek'in ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından Özbek ve Yıldız aileleri arasında başlayan husumet kanaat önderlerinin araya girmesiyle giderildi.

Özel bir salonda organize edilen barış törenine AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve İl Başkanı Abdullah Akif Gür de katıldı.

Programda dualar edildi, Özbek ve Yıldız aileleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştı.

Özdemir, programda yaptığı konuşmada, husumetli iki ailenin barışması için toplandıklarını söyledi

Barışta emeği geçenlere teşekkür eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Bu tarz kan davalarında memleketimizde elini taşın altına koyacak kanaat önderlerine ihtiyaç duyuluyor. Husumeti sonlandırıp barış için adım atan ve örnek bir davranışa imza atan Özbek ve Yıldız ailelerine de teşekkür ediyoruz. Önemli olan kavgada değil barışta ve sulhta yer alabilmektir."

Yıldız ailesinden Selim Yıldız da barış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aileleri barıştıran kanaat önderlerinden İbrahim Ekmen ise iki aile arasında geçmişte bir husumetin yaşandığını anımsatarak, bir daha kimsenin ölmemesi için toplandıklarını aktardı.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Murat Kurum Ziya Selçuk İlker Başbuğ Fikri Sağlar
Magazin Hadise Cem Yılmaz Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Emre Taşdemir İsmail Kartal
Tüm Haberler Kaza Twitter Hisarcık Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Batman'da husumetli aileler barıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 17:48:39. #1.15#
title