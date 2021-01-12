Batman'da husumetli aileler barıştı

Batman'da iki aile arasındaki husumet sona erdi.

Kültür Mahallesi'nde 2 yıl önce pazarda çıkan kavgada esnaf Deniz Özbek'in ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından Özbek ve Yıldız aileleri arasında başlayan husumet kanaat önderlerinin araya girmesiyle giderildi.

Özel bir salonda organize edilen barış törenine AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve İl Başkanı Abdullah Akif Gür de katıldı.

Programda dualar edildi, Özbek ve Yıldız aileleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştı.

Özdemir, programda yaptığı konuşmada, husumetli iki ailenin barışması için toplandıklarını söyledi

Barışta emeği geçenlere teşekkür eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Bu tarz kan davalarında memleketimizde elini taşın altına koyacak kanaat önderlerine ihtiyaç duyuluyor. Husumeti sonlandırıp barış için adım atan ve örnek bir davranışa imza atan Özbek ve Yıldız ailelerine de teşekkür ediyoruz. Önemli olan kavgada değil barışta ve sulhta yer alabilmektir."

Yıldız ailesinden Selim Yıldız da barış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aileleri barıştıran kanaat önderlerinden İbrahim Ekmen ise iki aile arasında geçmişte bir husumetin yaşandığını anımsatarak, bir daha kimsenin ölmemesi için toplandıklarını aktardı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık