Batman'da horoz dövüştüren 4 kişi yakalandı

Batman'da horoz dövüştürülen bir iş yerine düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.

Batman'da horoz dövüştürülen bir iş yerine düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, iş yerinde horoz dövüşü yapıldığı ve kumar oynandığı tespit edildi, 15 horoz ve horoz dövüşünde kullanılan malzemelere el konuldu.

İş yeri sahibine kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapıldı, horozları dövüştüren 3 kişiye de Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten toplam 71 bin 640 lira ceza kesildi.

İş yeri de 30 gün süreyle mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak