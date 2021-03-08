Batman'da hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı

Batman'da Gap Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Batman'da Gap Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Batman Emniyet Müdürüğünden yapılan açıklamada 3 Mart'ta Gap Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde bir plazma televizyon hırsızlığı yaşandı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde zanlıların ikametlerini tespit etti. 5 Mart'ta düzenlenen şafak operasyonunda 4 suçtan kaydı bulunan S.A ile 11 suçtan kaydı bulunan S.A adlı şahıslar gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramada çalıntı televizyon bulundu.

Şüpqheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak