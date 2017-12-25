Batman'da Hırsızlık Şüphelisi 3 Kişi Yakalandı

Batman'da hırsızlık yaptığı belirtilen biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.



Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte farklı tarihlerde dolandırıcılık, cep telefonu ve jeneratör hırsızlığı yaptığı belirtilen biri kadın 3 kişinin gözaltına alındı. Açıklamada, "İlimiz Pınarbaşı ve Çarşı mahallelerinde bulunan 2 iş yerinde meydana gelen ve bir dizüstü bilgisayar ile jeneratör hırsızlığını gerçekleştirdiği hırsızlık büro amirliği görevlilerimizce tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca, bir kadın şahsın yankesicilik yoluyla 400 TL parasının çalınması olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen bir kadın şüpheli şahıs Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.



Şüphelilerin, İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildikleri kaydedildi. - BATMAN