Batman'da hırsızlarla iş birliği yaparak çalıştıkları iş yerlerini soyan zanlılar yakalandı

Batman'da 2'si iş yeri çalışanı olan tekstil atölyesinde hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 kişi, JASAT tarafından sıkı takiple kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Batman'da 2'si iş yeri çalışanı olan tekstil atölyesinde hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 kişi, JASAT tarafından sıkı takiple kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze Sanayi Bölgesinde bulunan tekstil atölyesinde hırsızlık olayı yaşandığı ihbarını alan jandarma ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda çevredeki güvenlik kameralarını da yapılan 20 saatlik incelemenin ardından, hırsızlık olayında kullanıldığı tespit edilen aracın plakası ve hırsızların eşkalini tespit eden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, suçluları yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda ikametlerinde yakalanan 4 kişiden 2'sinin iş yeri çalışanı olduğu tespit edildi. Jandarmadaki ifadelerinde suçlarını itiraf eden 4 kişi alınan ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildiği öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı