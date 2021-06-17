Batman'da hırsızlarla iş birliği yaparak çalıştıkları iş yerlerini soyan zanlılar yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batman'da hırsızlarla iş birliği yaparak çalıştıkları iş yerlerini soyan zanlılar yakalandı

Batman'da hırsızlarla iş birliği yaparak çalıştıkları iş yerlerini soyan zanlılar yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da 2'si iş yeri çalışanı olan tekstil atölyesinde hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 kişi, JASAT tarafından sıkı takiple kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Batman'da 2'si iş yeri çalışanı olan tekstil atölyesinde hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 kişi, JASAT tarafından sıkı takiple kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze Sanayi Bölgesinde bulunan tekstil atölyesinde hırsızlık olayı yaşandığı ihbarını alan jandarma ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda çevredeki güvenlik kameralarını da yapılan 20 saatlik incelemenin ardından, hırsızlık olayında kullanıldığı tespit edilen aracın plakası ve hırsızların eşkalini tespit eden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, suçluları yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda ikametlerinde yakalanan 4 kişiden 2'sinin iş yeri çalışanı olduğu tespit edildi. Jandarmadaki ifadelerinde suçlarını itiraf eden 4 kişi alınan ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildiği öğrenildi. - BATMAN

Batman'da hırsızlarla iş birliği yaparak çalıştıkları iş yerlerini soyan zanlılar yakalandı
Batman'da hırsızlarla iş birliği yaparak çalıştıkları iş yerlerini soyan zanlılar yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hayvan otlatırken uyuyakalan çocuk jandarma ekiplerince 7 saatte bulundu
Hayvan otlatırken uyuyakalan çocuk jandarma ekiplerince 7 saatte bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Emmanuel Macron
Magazin Hadise Müge Anlı Seda Sayan Hande Ataizi
Spor Ozan Tufan Aytaç Kara Merih Demiral Roland Garros Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Batman'da hırsızlarla iş birliği yaparak çalıştıkları iş yerlerini soyan zanlılar yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 11:18:09. #1.14#

title