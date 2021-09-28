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Batman'da hırsızlar fide ağaçlarını böyle çaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da hırsızlar fide ağaçlarını böyle çaldı Batman'da sabah saatlerinde, Yıldız Camii arkasında bulunan saksılardan ağaç fidelerini çalan hırsızlar bir iş yerinin güvenlik kamarasına takıldı.

BATMAN (İHA) - Batman'da hırsızlar fide ağaçlarını böyle çaldı

BATMAN - Batman'da sabah saatlerinde, Yıldız Camii arkasında bulunan saksılardan ağaç fidelerini çalan hırsızlar bir iş yerinin güvenlik kamarasına takıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Batman Yıldız Camii arkasında gerçekleşti. Hırsızlar, Batman Belediyesi'nin süs için saksılara ektiği fideleri tek tek sökerek çaldı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman'da hırsızlar fide ağaçlarını böyle çaldı

Batman'da hırsızlar fide ağaçlarını böyle çaldı

Batman'da hırsızlar fide ağaçlarını böyle çaldı

Batman'da hırsızlar fide ağaçlarını böyle çaldı
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