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Batman'da hırsız saksılarla birlikte çiçekleri çaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da hırsız saksılarla birlikte çiçekleri çaldı Batman'da gece saatlerinde, kent merkezinde bir otomobilden inen hırsız caddenin üzerinde bulunan saksılarla birlikte çiçekleri çaldı.

BATMAN (İHA) - Batman'da hırsız saksılarla birlikte çiçekleri çaldı

BATMAN - Batman'da gece saatlerinde, kent merkezinde bir otomobilden inen hırsız caddenin üzerinde bulunan saksılarla birlikte çiçekleri çaldı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamarasına takıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Batman kent merkezinde gerçekleşti. Hırsız, bir otomobille gelip cadde üzerinde bulunan saksıdaki çiçekleri çalıp kayıplara karıştı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman'da hırsız saksılarla birlikte çiçekleri çaldı

Batman'da hırsız saksılarla birlikte çiçekleri çaldı

Batman'da hırsız saksılarla birlikte çiçekleri çaldı

Batman'da hırsız saksılarla birlikte çiçekleri çaldı
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