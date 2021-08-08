Batman'da hırsız marketin demir raflarını böyle çaldı
Batman'da hırsız marketin demir raflarını böyle çaldı Batman'da sabah saatlerinde, Çamlıtepe Mahallesi'nde bir marketin demir raflarını çalan hırsız marketin güvenlik kamerasına takıldı.
Batman'da hırsız marketin demir raflarını böyle çaldı
BATMAN - Batman'da sabah saatlerinde, Çamlıtepe Mahallesi'nde bir marketin demir raflarını çalan hırsız marketin güvenlik kamerasına takıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Batman Çamlıca Mahallesi'nde gerçekleşti. Hırsız, kepenkleri bozulan marketten demir rafları çalarken olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş