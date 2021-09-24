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Batman'da hırsız çiçekleri saksıları ile birlikte çaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Batman'da hırsız çiçekleri saksıları ile birlikte çaldı

Batman'da gece kent merkezinde bir otomobilden inen hırsız, caddenin üzerinde bulunan saksılardaki çiçekleri çaldı.

BATMAN (İHA) - Batman'da gece kent merkezinde bir otomobilden inen hırsız, caddenin üzerinde bulunan saksılardaki çiçekleri çaldı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamarasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Batman kent merkezinde yaşandı. Hırsız, bir otomobille gelip cadde üzerinde bulunan saksıdaki çiçekleri çalarak kayıplara karıştı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Batman'da hırsız çiçekleri saksıları ile birlikte çaldı

Batman'da hırsız çiçekleri saksıları ile birlikte çaldı

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