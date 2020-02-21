Batman'da heyelanın kapattığı yol ulaşıma açıldı

21.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:04

Batman'ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelanın kapattığı grup köy yolu 2 saat süren çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sason ilçesinde son günlerde yoğun kar yağışı ve sağanağın ardından heyelan meydana geldi.

Heyelanda Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yolu ulaşıma kapandı.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açmak için çalışma başlattı.

Yol, ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA