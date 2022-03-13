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BATMAN'DA HEYELAN; YOL KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BATMAN'ın Sason ilçesinde oluşan heyelan nedeniyle Derince Grup Yolu, ulaşıma kapandı.

SASON, BATMAN (DHA) - BATMAN'ın Sason ilçesinde oluşan heyelan nedeniyle Derince Grup Yolu, ulaşıma kapandı. O anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sason'da dün akşam etkili olan kar yağışının ardından yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak, Derince Grup Yolu'na düştü. Yol ulaşıma kapanırken, heyelan anı yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarla bölgeye giden İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açmak için çalışma başlattı.

BATMAN'DA HEYELAN; YOL KAPANDI

BATMAN'DA HEYELAN; YOL KAPANDI

BATMAN'DA HEYELAN; YOL KAPANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sason, kar, Güncel, Haberler

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