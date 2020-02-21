21.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:18

Batman'da heyelan sonrası kapanan grup yolu, 2 saatte ulaşıma açıldı

BATMAN'ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Derince köyündeki grup yolu, ulaşıma kapandı. Kaya parçalarının kapattığı yol, İl Özel İdaresi ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Sason'un Derince köyünde bu sabah heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kaya parçaları, çevre köylere ulaşımın sağlandığı grup yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Köydeki öğretmenler ve öğrenciler, kaya parçalarının üzerinden geçerek, okula giderken, İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı. Ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucu grup yolu temizlenerek, yeniden ulaşıma açıldı.

Bölge sakinleri, aynı yolda sık sık heyelan meydana geldiğini belirterek, önlem alınmasını istedi.

Batman'da heyelan sonrası kapanan grup yolu, 2 saatte ulaşıma açıldı.

Kaynak: DHA

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