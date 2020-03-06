Batman'da heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
Batman'ın Sason ilçesinin heyelan nedeniyle kapanan Gençler köyü yolu ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Batman'ın Sason ilçesinin heyelan nedeniyle kapanan Gençler köyü yolu ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Gençler köyü yolunun heyelan nedeniyle ulaşıma kapanması üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Bölgede inceleme yapan İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışması ile yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA