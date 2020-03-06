Batman'da heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı
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Batman'da heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yolunda heyelan meydana geldi.

06.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:34
Batman'da heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı

'ın ilçesine bağlı grup köy yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.


Edinilen bilgilere göre, Sason'a bağlı Derince grup köy yolu Gençler köyü mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik temizleme çalışması sonrası yol tekrar ulaşıma açıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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