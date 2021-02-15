Batman'da HDP il eş başkanları gözaltına alındı
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Batman'da HDP il eş başkanları gözaltına alındı

15.02.2021 16:46 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:50
Batman'da HDP il eş başkanları gözaltına alındı

BATMAN'da yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP il ve merkez ilçe binasında yapılan aramada örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

BATMAN'da yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP il ve merkez ilçe binasında yapılan aramada örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. HDP il eş başkanları Ömer Kulpu ve Fatma Ablay gözaltına alındı. 

Batman'da yürütülen terör soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince HDP il ve merkez ilçe binasında arama gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 saat süren aramada örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konuldu. HDP il eş başkanları Ömer Kulpu ve Fatma Ablay gözaltına alındı. Kulpu ve Ablay'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor. 


Batman'da HDP il eş başkanları gözaltına alındı
Batman'da HDP il eş başkanları gözaltına alındı
Batman'da HDP il eş başkanları gözaltına alındı
Batman'da HDP il eş başkanları gözaltına alındı
Batman'da HDP il eş başkanları gözaltına alındı
Batman'da HDP il eş başkanları gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşat YİĞİZ

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