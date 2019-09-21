21.09.2019 16:05

Batman'da 'Haydi Yapalım' etkinliği

Batman'da toplanan grup, çevre temizliğine dikkat çekmek için çevreyi temizledi

BATMAN - Batman'da çevre temizliğine dikkat çekmek için 'Haydi Yapalım' sloganı ile temizlik gerçekleştirildi.

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinliğin Batman ayağı, Çevre Gönüllüleri Derneği tarafından gerçekleştirildi. Bir alışveriş merkezi önünde toplanan kalabalık Esentepe piknik alanına doğru ilerleyerek çöp topladı.

Etkinlikle ilgili konuşan Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hasan Argünağa, derneklerinin 2001 yılından beri Batman'da faaliyet gösterdiğini söyledi. Argünağa, "Biz sadece bugün değil hayatın her alanında her gün zaten doğayı çevreyi kirletmeme doğaya çevreye zarar vermeme mesajlarını veriyorduk. Batman'daki temizlik gönüllüleri olarak gelmedik, Esentepe'yi tamamen temizliğe gelemedik burada kamuoyuna bir mesaj vermeye geldik. Çevreyi kirletmeyelim, doğayı kirletmeyelim, bu kirlilik bize bir şekilde döner mesajını veriyoruz. Kirletmesek zaten temizlik yapma gereğinde bulunmayacağız. Biz yılardır bu mesajı veriyoruz bu topluma ne olursunuz kirletmeyin. Doğanın hiçbir yerine hiçbir şekilde zarar vermeyin. Batman Çevre Gönüllüleri derneği sadece bu temizlik kampanyaları ile ilgili değil doğadaki canlıların bütün yaşam haklarına bütün tecavüzlerin karşısındayız. Orman yakanlara orman yangınlarına karşıyız. Destek veren tüm gönüllülere teşekkür ediyorum. Daha temiz bir Batman dileği diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar çevre temizliği gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA