Batman'da "Hayat namazla güzeldir" etkinliği düzenlendi
Btman'da Kur'an Nesli Platformu tarafından "Hayat namazla güzeldir" etkinliği düzenlendi.
Btman'da Kur'an Nesli Platformu tarafından "Hayat namazla güzeldir" etkinliği düzenlendi.
7-10 yaş grubu çocuklara 15 gün boyunca verilen namaz eğitiminin ardından Hürriyet Mahallesi Şerzan Kurt Parkı'nda final programı düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda çocuklar namaz kıldı, şiir ve ilahiler okundu.
Platform koordinatörü Abdullah Aslan, her yıl ağustos ayında namaz eğitimi programı düzenlediklerini söyledi.
Aslan, düzenledikleri programlarla çocukları namaza teşvik ettiklerini aktardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak