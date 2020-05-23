Batman'da havuza düşen çocuğu kuzeni kurtardı
Gercüş ilçesinde arkadaşlarıyla oynadığı sırada havuza düşen Nuri Demir'i (8), 18 yaşındaki kuzeni kurtardı.
23.05.2020 22:11 | Son Güncelleme: 23.05.2020 22:11
Gercüş ilçesinde arkadaşlarıyla oynadığı sırada havuza düşen Nuri Demir'i (8), 18 yaşındaki kuzeni kurtardı.
Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde arkadaşları ile oyun oynayan Demir, havuza düştü.
Arkadaşlarının rdurumu bildirmesi üzerine Demir'in kuzeni Ramazan Demir havuza atladı.
Kuzeni tarafından kurtarılan Nuri Demir, yakınları tarafından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Demir buradaki ilk müdahalenin ardından Batman'daki özel bir hastaneye sevk edildi.
Kaynak: AA