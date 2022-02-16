Batman'da havuza düşen 2 kuzenden 1'i hayatını kaybetti

Batman'ın Sason ilçesinde evin yakınında buz tutan havuzda oyun oynarken buzların kırılması sonucunda havuza düşen iki kuzenden biri boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesinde evin bahçesinde bulunan soğuk hava nedeniyle yüzey buz tutan su havuzunda oynamaya çalışan Ö.Ç. (7) ile kuzeni H.Ç., buzların kırılması sonucunda suya düştü. Yakınlarının fark etmesiyle kuzenler, havuzdan çıkartıldı. Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kuzenlere olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. 7 yaşındaki Ö.Ç., hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan H.Ç'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa