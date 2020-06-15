Batman'da hastanın göğüs kafesi açılmadan kalp deliği kapatıldı Batman Bölge Devlet Hastanesinde bir hastanın göğüs kafesi açılmadan kalp deliği kapatıldı.

Batman Bölge Devlet Hastanesinde bir hastanın göğüs kafesi açılmadan kalp deliği kapatıldı.

Batman İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Batman Bölge Devlet Hastanesine kalp deliği şikayeti ile başvuran 46 yaşındaki Delal Altunkaynak, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Mehmet Karaçalılar tarafından ameliyat edildiği belirtildi.

Hasta Altunkaynak'ın göğüs kafesi açılmadan gerçekleştirilen ameliyatta sağ memenin altına yapılan mini bir kesi ile doğuştan var olan kalp deliği kapatıldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaçalılar, bu tür ameliyatların teknolojinin gelişmesi ile göğüs kafesi açılmadan göğüs altından açılan küçük bir kesi sayesinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Hastamızın iki kulakçık arasındaki deliğe (Atriyal Septal Defekt ) sağ meme altından küçük bir kesi ile müdahale edilmiş ve başarılı bir şekilde kapatılmıştır. Bu yöntem sayesinde hastamız diğer hastalardan daha önce ayağa kalkmış, yoğun bakımdan daha erken çıkmış ve kısa bir süre sonra ameliyat olmamış gibi rahatlıkla kendi başına gezip dolaşmaya başlamıştır." dedi.

Kaynak: AA