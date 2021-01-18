Son dakika! Hapşırma nöbeti geçiren çocuk tedavi altına alındı
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Son dakika! Hapşırma nöbeti geçiren çocuk tedavi altına alındı

18.01.2021 16:09 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:54

Son dakika haber... Batman'da hapşırma nöbeti geçiren 15 yaşındaki Yağmur Çaprak, kentteki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Batman'da hapşırma nöbeti geçiren 15 yaşındaki Yağmur Çaprak, kentteki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Sağlık Mahallesi'nde ikamet eden, 10 gün önce başlayan burun kaşıntısının ardından sık sık hapşıran Çaprak'ın sağlık sorununa ilişkin basında yer alan haberler üzerine, kentteki özel bir hastane tedaviyi üstlendi.

Hastaneye kaldırılan Çaprak'ın tedavisi için tetkiklere başlandı.

Başhekim Op. Dr. Özgür Cem Müsri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yaprak Çaprak'ın durumunu basında ve sosyal medyada gördüklerini tedavisini ücretsiz karşıladıklarını söyledi.

Çaprak'ın tedavi sürecinin devam ettiğini ifade eden Müsri, "Yaprak'ı tedavisi için hastanemizde misafir ediyoruz. Şu an genel durumu iyi. Gerekli tetkik ve tedavilerine başladık. İnşallah yakında sonuçlarını göreceğiz." dedi.

Müsri, dahiliye, nöroloji, kulak, burun, boğaz, endokrin, göğüs hastalıkları, alerji uzmanlarından oluşan deneyimli ekiple Çaprak'a faydalı olmaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kızımızın kan tahlillerini aldık, görüntüleme tetkiklerini istedik. Beyin ve karın tomografisini çektik. Boğaz muayenesi yapıldı. Organize bir patoloji bulursak hemen tedaviye başlamayı düşünüyoruz. Hedefimiz öncelikle Yağmur kızımızın sıkıntısı, hapşırmaları organik mi psikolojik mi bunu çözmek. Bu problemi çözdükten sonra organik bir neden varsa ona göre müdahale edeceğiz. Organik bir neden yoksa psikoloji doktorumuz eşliğinde gerekli tedavisine başlayacağız."

Baba Mehmet Çaprak da kızının tedavisine başlanılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, masrafları üstlenen hastaneye teşekkür etti.

Son dakika! Hapşırma nöbeti geçiren çocuk tedavi altına alındı
Son dakika! Hapşırma nöbeti geçiren çocuk tedavi altına alındı
Son dakika! Hapşırma nöbeti geçiren çocuk tedavi altına alındı
Son dakika! Hapşırma nöbeti geçiren çocuk tedavi altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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