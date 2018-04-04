Batman'da Halı Saha Açılışı

Batman Valiliği tarafından merkeze bağlı Binatlı köyü ortaokuluna yaptırılan halı saha düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Vali Ahmet Deniz, törende yaptığı konuşmada, çocuklara sporla beraber bol bol kitap okuyup, ders çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Yeni tesisin hayırlı olması temenni eden Deniz, "Devletimiz köylerde bile halı saha yapar duruma geldi. Geçen sene buraya geldiğimizde bize yerimiz var ama halı sahamız yok demiştiniz. Bizde size halı saha yaptık. İl Özel İdaremizin ve devletimizin katkılarıyla yaptık. Burada bol bol sporunuzu yapın ama kitap okumayı da ihmal etmeyin. Çünkü ülkemizin geleceği sizlersiniz. Bilgili, kültürlü, donanımlı ve ülkesine, vatanına sevdalı gençler olarak yetişmiş olmanız her şeyden daha kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

Vali Deniz ayrıca köye 2018 yılında 12 derslik yeni bir okul yapacaklarının da müjdesini verdi.

Okulun öğrencilerden Ali İhsan Eren, rahat ve güvenli bir şekilde top oynayacakları için sevinçli olduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti.