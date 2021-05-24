Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 hükümlü yakalandı
Batman'da düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 hükümlü yakalandı.
Batman'da düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 3-10 Mayıs'ta çalışma yapıldı.
Düzenlenen operasyonlarda "hırsızlık", "yağma", "konut dokunulmazlığını ihlal" gibi birçok suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak