Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 hükümlü yakalandı
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Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 hükümlü yakalandı

Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman'da düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 hükümlü yakalandı.

Batman'da düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 3-10 Mayıs'ta çalışma yapıldı.

Düzenlenen operasyonlarda "hırsızlık", "yağma", "konut dokunulmazlığını ihlal" gibi birçok suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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