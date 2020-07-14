Batman'da haklarında kesinleşmiş ceza ve arama kaydı bulunan 20 kişi yakalandı Batman'da haklarında 6 aydan 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi ile haklarında arama kaydı bulunan 9 kişi gözaltına alındı.

Batman'da haklarında 6 aydan 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi ile haklarında arama kaydı bulunan 9 kişi gözaltına alındı. Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kent genelinde hakkında yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 aydan 5 yıla kadar çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 11 hükümlü ile hakkında arama kaydı bulunan 9 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi. - BATMAN Kaynak: İHA