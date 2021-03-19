Batman'da haklarında arama kaydı bulunan 23 kişi yakalandı

Batman İl emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama kararları bulunan 23 kişinin yakalandığı bildirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan şahısların yakalanması için çalışma gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu kapsamda, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G., 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Z.B., 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.A., 1 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.Ç., 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö., 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E., 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G., 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D., 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. ile çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan aranan ve toplam 102 bin 775 lira kesinleşmiş adli para cezasına hükümlü Ö.D.'nin yakalanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, hakkında değişik mahkemelerce asayiş suçlarından arama kaydı bulunan 13 şahsın yakalandığı, şahısların Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı