Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı
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Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 Haziran'da hakkında yakalama kararı bulunanların yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında hakkında 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.İ, 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. ve 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. yakalandı.

Açıklamada, hükümlülerin adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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