Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı
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Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı

Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlünün yakalandığı bildirildi.

Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlünün yakalandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında kentin farklı noktalarında denetimler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Denetimlerde haklarında kesinleşmiş 10 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan B.T, 12 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası bulunan M.G, 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.S, 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan C.D, 12 yıl hapis cezası bulunan T.Y, 10 yıl hapis cezası bulunan V.A, 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.B. ve 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.G, polis ekiplerince yakalandı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, hükümlülerin adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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