Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı
12.01.2021 17:29 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:32
Batman'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.
Batman'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kasten adam öldürme suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. yakalandı.
Gözaltına alınan S.D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak