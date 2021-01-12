Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı
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Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı

12.01.2021 17:29 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:32
Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı

Batman'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Batman'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kasten adam öldürme suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. yakalandı.

Gözaltına alınan S.D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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