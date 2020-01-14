Batman'da hakkında 30 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı
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Batman'da hakkında 30 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı

Batman'da hakkında 30 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

14.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:48
Batman'da hakkında 30 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı

'da hakkında 30 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 30 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G. yakalanarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G. cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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