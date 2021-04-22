Batman'da hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Batman'da hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Batman'da hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman'da hakkında 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Batman'da hakkında 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri 20 Nisan'da Gültepe Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen H.O'yu durdurdu.

Yapılan GBT sorgulamasında, H.O'nun "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarının da bulunduğu 3 dosyadan kaydı bulunduğu, 16 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan H.O, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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