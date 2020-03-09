Batman'da hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
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Batman, Güncel

Batman'da hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Batman'da hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.

09.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:54
Batman'da hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Batman'da hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hakkında yakalama müzekkeresi bulunan şahıslara yönelik çalışmaların yoğunlaştırıldığı belirtildi.

Bu kapsamda "nitelikli yağma" suçundan "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T bir adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

A.T'nin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Manşet

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