Batman'da hakkında 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Batman'da hakkında 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel
Batman'da hakkında 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Batman'da 2 ayrı suçtan hakkında 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Batman'da 2 ayrı suçtan hakkında 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çarşı Mahallesi Raman Caddesi'nde 23 Mart'ta şüphe üzerine durdurulan O.C. hakkında arama kararı bulunduğu tespit edildi.

Hakkında "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" ile "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçlarından toplam 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen O.C. gözaltına alındı.

O.C. emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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