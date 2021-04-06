Batman'da hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü yakalandı
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Batman'da hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü yakalandı

Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel
Batman'da hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü yakalandı

Batman'da hakkında 12 ayrı hırsızlık suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.

Batman'da hakkında 12 ayrı hırsızlık suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hakkında arama kararı bulunan D.T'nin (17) merkez Bayındır Mahallesinde bulunan ikametgahı tespit edildi.

Batman merkez ve çevre illerde kapkaç yöntemiyle, alışveriş merkezi ve minibüslerde vatandaştan haksız kazanç sağlamayı alışkanlık haline getiren, 12 ayrı hırsızlık suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve cezaevi firarisi olarak aranan D.T. jandarma dedektifleri olarak bilinen JASAT ekiplerince yakalandı.

D.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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