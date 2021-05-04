Batman'da hakkında 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Batman'da hakkında 10 yıl 6 ay 16 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Batman'da hakkında 10 yıl 6 ay 16 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Çamlıca Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen B.A'yı durdurdu.

Yapılan GBT sorgulamasında, B.A'nın "Bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "mala zarar verme" suçlarının da bulunduğu 8 dosyadan kaydı bulunduğu, 10 yıl 6 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan B.A, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak