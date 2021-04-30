Batman'da HAK-İŞ'in 1 Mayıs bildirisi okundu

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Batman İl Başkanı Bünyamin Söğüt, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla hazırlanan bildiriyi okudu.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Batman İl Başkanı Bünyamin Söğüt, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla hazırlanan bildiriyi okudu.

Söğüt, Turgut Özal Bulvarında düzenlenen basın açıklamasında, tüm dünya emekçileriyle yine 1 Mayıs'ta meydanlarda olduklarını söyledi.

Koronavirüs salgınının en kısa zamanda bitmesini temenni eden Söğüt, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

"1 Mayıs'ta ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün emekçileri, mağdurları, mazlumları ile küresel salgına karşı tüm insanlık adına dayanışmamızı yinelemek için buradayız." diyen Söğüt, Türkiye'nin bugünü ve geleceği, bütünlüğü, birlik, beraberlik ve kardeşliği, talep, teklif ve beklentilerin karşılanması için meydanlarda olduklarını bildirdi.

Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Söğüt, şöyle devam etti:

"Yapacak daha çok işimiz olduğunu biliyoruz. Emekçilerimizle omuz omuza, mücadele etmeye, güçlenmeye ve büyümeye devam edeceğiz. Koronavirüse karşı ailemiz, sevdiklerimiz, salgın ile mücadele eden emekçilerimiz, ülkemiz için tedbirlerimizi alalım, hep birlikte sağlıklı kalalım. Güzel günler yakın, yine tüm heyecanımızla meydanlarda buluşacağız. Emekçiler yine coşacak, güzel günler gelecek. Bugün emek, barış, özgürlük, adalet ve demokrasi için haykırıyoruz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye'de ve dünyada tüm emekçilere kutlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak