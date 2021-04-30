Batman'da HAK-İŞ'in 1 Mayıs bildirisi okundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batman'da HAK-İŞ'in 1 Mayıs bildirisi okundu

Batman'da HAK-İŞ'in 1 Mayıs bildirisi okundu
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Batman İl Başkanı Bünyamin Söğüt, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla hazırlanan bildiriyi okudu.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Batman İl Başkanı Bünyamin Söğüt, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla hazırlanan bildiriyi okudu.

Söğüt, Turgut Özal Bulvarında düzenlenen basın açıklamasında, tüm dünya emekçileriyle yine 1 Mayıs'ta meydanlarda olduklarını söyledi.

Koronavirüs salgınının en kısa zamanda bitmesini temenni eden Söğüt, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

"1 Mayıs'ta ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün emekçileri, mağdurları, mazlumları ile küresel salgına karşı tüm insanlık adına dayanışmamızı yinelemek için buradayız." diyen Söğüt, Türkiye'nin bugünü ve geleceği, bütünlüğü, birlik, beraberlik ve kardeşliği, talep, teklif ve beklentilerin karşılanması için meydanlarda olduklarını bildirdi.

Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Söğüt, şöyle devam etti:

"Yapacak daha çok işimiz olduğunu biliyoruz. Emekçilerimizle omuz omuza, mücadele etmeye, güçlenmeye ve büyümeye devam edeceğiz. Koronavirüse karşı ailemiz, sevdiklerimiz, salgın ile mücadele eden emekçilerimiz, ülkemiz için tedbirlerimizi alalım, hep birlikte sağlıklı kalalım. Güzel günler yakın, yine tüm heyecanımızla meydanlarda buluşacağız. Emekçiler yine coşacak, güzel günler gelecek. Bugün emek, barış, özgürlük, adalet ve demokrasi için haykırıyoruz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye'de ve dünyada tüm emekçilere kutlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Vedat Bilgin Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Serdar Ortaç Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Fatih Terim Yılmaz Vural Rıza Kayaalp Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Batman'da HAK-İŞ'in 1 Mayıs bildirisi okundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 13:30:33. #1.15#

title