27.10.2019 12:38

Batman'da "Hak, Adalet ve Kardeşlik Konferansı" düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Şubesi öncülüğünde İl Kültür Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen konferans Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaptığı konuşmada, müminlerin birbirlerinin kardeşi olduğunu söyledi.

"Hepimiz görüyoruz ki toplum yavaş yavaş inanç değerlerimizden uzaklaşıp, hiç uygun görmediğimiz, tasvip etmediğimiz bir yöne yöneliyor." diyen Asiltürk, şöyle konuştu:

"Bir araştırmaya göre Türkiye'de yaşayanların yüzde 86'sı 'Allah vardır, birdir ve bizi de, kainatı da yaratmıştır' diyor. İşte bu toplumun bir yarısı diğer yarısına adeta hasım gibi davranmıyor mu? Toplumun yarısı bir tarafta, diğer yarısı da bir tarafta; iki tarafta birbirlerinin dediklerine 'batıl' diyor. Öyle ağır bir şekilde birbirlerini itham ediyorlar ki adeta bir düşmanlık meydana geldi. Allah'ın Resulü bize yol gösteriyor ve diyor ki, 'Kardeşinizde bir hata veya kusur görürseniz o hata ve kusuru ondan gidermeye çalışınız.' diyor. Kim bir mümin kardeşinin bir hatasını görürse tatlı dille, güler yüzle o kardeşini kırmadan, incitmeden o hatadan vazgeçirmeye çalışmalıdır. Çünkü bu peygamberimizin emridir."

-"Gücü üstün tutanların etkin olduğunu görüyoruz"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç, insanın hızlı bir şekilde dünyayı ahiretin önüne doğru getirdiği noktada bu konferansın büyük önem taşıdığını söyledi.

Hakkı üstün tutan sistemler arasında mücadelenin bugüne kadar geldiğini ifade eden Tongüç, şunları aktardı:

"Bugün dünyamızda hukuku üstün tutanların değil gücü üstün tutanların etkin olduğunu görüyoruz. Her bir coğrafyada ciddi sıkıntıların olduğunu, bunun da batılı ülkelerin eliyle yapıldığını görüyor ve üzülüyoruz. Peygamber efendimizin Veda Hutbesi vesilesiyle dünyaya ilan etmiş olduğu temel ilkelerin dünyada hak ve adaletin en temel referans noktası olarak kabul edilmesini teklif ediyoruz. Bu temel esaslarımız eğer dünyada hakim olursa Allah'ın izniyle yeryüzünde bugün adaletin hakim olduğunu göreceğiz."

-"Bilgi ve teknolojiyle de Müslüman toplumlarda ağır yara açıyorlar"

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Başkanı Salih Turhan ise batılı Müslümanların sadece topla tüfekle saldırmadığını bilgi ve teknolojiyle de Müslüman toplumlarda ağır yaraların açılmasına neden olduklarını söyledi.



2 milyar nüfusa sahip İslam aleminin iki temel sorunu bulunuğunu işaret eden Turhan, şöyle dedi:

"İlk sorunumuz, Müslümanların batıl ile meşgul olmasıdır. Türkiye'de sosyal medya kullananlar arasında ahlaksızlık en çok tıklanan şey haline geldi. İslam kültürüne göre bir ahlaksızlığın ifşa edilmemesi gerekir. Fakat şimdi ahlaksızlıklar toplum içinde fenomenleştiriliyor, bilerek ifşa ediliyor. Müslümanların ikinci temel sorunu da hak ve batılı ayırt edememektir. Çünkü bilgiyi kontrol eden Batılı düzen, çocuklarımızın ve gençlerimizin neyin hak neyin batıl olduğunu ayırt edememesini sağlıyor."

Din Bir-Der Genel Başkanı Muhittin Hamdi Yıldırım da adaletin hak sahibine hakkını vermesi olduğunu işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu bizim inancımızın bize emrettiği temel bir esastır. Peygamber efendimizden bu yana bin 441 yıl geçti, o günden bugüne de 3 büyük kriz geçirdik. Moğolların Bağdat'ı istilası, Haçlıların Kudüs'ü istilası ve Osmanlı'nın çöküşü ve parçalanması. Bu krizlerden çıkabilmemiz ancak Erbakan hocamızın bize gösterdiği ana caddeyle mümkündür. O da manevi, maddi kalkınmayı sağlamak ve İslam birliğini gerçekleştirmektir. Dolayısıyla bizler müminler olarak hak nizamını kurmakla mükellefiz. Onun için bütün gücümüzle çalışmakla mükellefiz."

Medya ve İletişim Derneği (Medya-Der) Genel Başkanı Mustafa Kurdaş ve AGD Batman Şube Başkanı Lokman Özkan'da bir konuşma yaptığı konferansa çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA