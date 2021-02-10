Batman'da, hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
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Batman'da, hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

10.02.2021 17:08 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:16
Batman'da, hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, hafif ticari araç ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, hafif ticari araç ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı. 

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Akyar köyünde meydana geldi. Fırat Olçay (22) yönetimindeki 31 AED 840 plakalı hafif ticari araç, köy girişinde Bayram Avcı'nın kullandığı 45 TJ 861 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçların içindeki 5 kişi, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Batman'da, hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Batman'da, hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Batman'da, hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Batman'da, hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Batman'da, hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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