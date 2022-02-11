Batman'da günü birlik dairelere fuhuş operasyonu: 53 bin 572 TL ceza uygulandı - Haberler
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Batman'da günü birlik dairelere fuhuş operasyonu: 53 bin 572 TL ceza uygulandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Batman'da günü birlik dairelere fuhuş operasyonu: 53 bin 572 TL ceza uygulandı

Batman'da, günü birlik kiralanan dairelere polis tarafından yapılan baskında biri yabancı uyruk olmak üzere 4 kişiye toplam 4 bin 684 TL idari para cezası uygulandı.

BATMAN (İHA) - Batman'da, günü birlik kiralanan dairelere polis tarafından yapılan baskında biri yabancı uyruk olmak üzere 4 kişiye toplam 4 bin 684 TL idari para cezası uygulandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Kültür ve GAP Mahallesinde bulunan, günübirlik dairelere yaptığı baskında fuhuş yaptıkları belirlenen biri yabancı uyruk olmak üzere 4 kişiye toplam 4 bin 684 TL idari para cezası uygulandı.

Daireleri kiraya veren 2 kişi ise fuhuşa yer temin etmekten adli işlem yapıldı. İkametlerin 3 ay süre ile mühürlenmesi için gerekli işlemler başlatılarak günübirlik dairelerin KBS'ye kaydı olmadığı için toplam 53 bin 572 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca yabancı uyruklu kişinin sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

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