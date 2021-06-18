Batman'da gönüllü öğretmenler köylerde düzenledikleri etkinliklerle çocukların yüzünü güldürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batman'da gönüllü öğretmenler köylerde düzenledikleri etkinliklerle çocukların yüzünü güldürüyor

Batman'da gönüllü öğretmenler köylerde düzenledikleri etkinliklerle çocukların yüzünü güldürüyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir araya gelen gönüllü öğretmenler, "Çizginin Dışındaki Öğretmenler Projesi" kapsamında köyleri gezerek, çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir araya gelen gönüllü öğretmenler, "Çizginin Dışındaki Öğretmenler Projesi" kapsamında köyleri gezerek, çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

İlçede görev yapan 10 öğretmen koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde köylerde yaşayan çocuklara unutulmaz anlar yaşatmak için "Çizginin Dışındaki Öğretmenler Projesi"ni hayata geçirdi.

Öğretmenler köylerde gündüz çocuklarla oyunlar oynuyor, şarkılar söylüyor, çeşitli yarışmalar yapıyor ve dereceye giren çocuklara çeşitli ödüller veriyor, akşam da köy halkına açık havada sinema keyfi yaşatıyor.

Ziya Gökalp Ortaokulu Müdür Yardımcısı Kudbeddin Çelik, AA muhabirine, kendilerini çizginin dışındaki öğretmenler olarak gördüklerini ve eğitimi okul sınırları dışına taşımayı kendilerine dert edindiklerini söyledi.

Amaçlarının, her köy ve mezradaki çocukları mutlu etmek ve onları eğlendirmek olduğunu anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Salgın sürecinde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz çok yoruldu. Biz de çocukları biraz eğlendirelim dedik. Bakanlığımızın da bu anlamda başlatmış olduğu bir proje var. Biz de bu projeye destek vermek amacıyla ilçede köylere giderek çocuklarla çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Daha sonra bütün köy halkına salgın koşullarına dikkat ederek açık hava sineması gösterisi yapıyoruz."

Çocuklardan güzel geri dönüşler aldıklarını dile getiren Çelik, onlarla birlikte çok güzel anılar biriktirdiklerini belirtti.

Çelik, çocukların çok eğlendiğini vurgulayarak, "Bize, 'lütfen yarın da gelin' diyorlar. Bazı öğrencilerimizin yüzlerini çiziyoruz. Resimlerin silinmemesi için yüzlerini yıkamayacaklarını söylüyorlar. Çocuklar çok mutlu oluyor. Biz de onların mutluluğuyla mutlu oluyoruz. Zaten amacımız bu." dedi.

Sadece çocuklar değil veliler de çok eğleniyor

Gönüllü öğretmenlerden Melek Kaya da böylesi güzel bir projede yer almanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Günün sonunda çocuklarda bıraktıkları tebessümün çok güzel olduğunu ifade eden Kaya, çocukları güldürebilmek ve mutlu edebilmek için yola çıktıklarını, bunu sağlamanın sevincini yaşadıklarını kaydetti.

Velileri de etkinliklere dahil olduğunu anlatan Kaya, etkinliklerde sadece çocukların değil ailelerin de eğlendiğini ifade etti.

Çocuklar mutlu

Nurlu köyünde yaşayan öğrencilerden Ecrin Şimşek de etkinlikler sayesinde çok keyifli zaman geçirdiğini ve mutlu olduğunu dile getirdi.

Beritan Çelik ise arkadaşlarıyla birlikte çok eğlendiklerini belirterek, "Öğretmenlerimizle film izledik, patlamış mısır yedik, oyunlar oynadık, şarkılar söyledik. Yüzümüzü boyadık, şarkılar eşliğinde oynadık. Arkadaşlarımla çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

YAĞMUR, ARSADA BULDUĞU TABANCAYLA OYNARKEN ARKADAŞINI VURDU
YAĞMUR, ARSADA BULDUĞU TABANCAYLA OYNARKEN ARKADAŞINI VURDU
Bursa'da boş arsada tabanca bulan küçük kız kazayla arkadaşını vurdu
Bursa'da boş arsada tabanca bulan küçük kız kazayla arkadaşını vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Angela Merkel Boris Johnson Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Yiğit Şardan Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Batman'da gönüllü öğretmenler köylerde düzenledikleri etkinliklerle çocukların yüzünü güldürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 11:34:36. #1.14#

title