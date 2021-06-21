Batman'da gıda toptancı esnafı tek çatı altında toplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batman'da gıda toptancı esnafı tek çatı altında toplandı

Batman'da gıda toptancı esnafı tek çatı altında toplandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman'da gıda toptancılığı işiyle uğraşan 82 esnaf, Batman Gıda Toptancılar Derneği çatısı altında toplandı.

Batman'da gıda toptancılığı işiyle uğraşan 82 esnaf, Batman Gıda Toptancılar Derneği çatısı altında toplandı.

Batman Gıda Toptancılar Derneği Yönetim Kurulunca yapılan açıklamada, 600 bin nüfusa ulaşan kentin lokomotif sektörlerinden birinin de gıda toptancılığı olduğu belirtildi.

Batman'ın gıda sektöründe hak ettiği yerde olmadığını aktarılan açıklamada, "Bölgede gerek komşu ülkelere ihracat, gerek yakın illere daha profesyonel anlamda ticaret yapmak adına Batman'da faaliyet gösteren gıdacıların bir çatı altında toplanması elzem olmuştur. Bu yüzden Batman'da gıda distribütörleri tek çatı altında toplanmaya karar vermiştir." denildi.

Kentin muhtelif yerlerinde faaliyet gösteren 82 firmanın Batman Gıdacılar Derneğini kurduğu kaydedilen açıklamada, amaçlarının öncelikle vatandaşlara kaliteli ve güvenli gıdanın arzını sağlamak, bu süreçte vatandaşlara bu hizmetleri ulaştıran yerel marketleri kalkındırmak ve şehircilik bilincini oluşturmak olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Seda Sayan Demet Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Mert Müldür Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Batman'da gıda toptancı esnafı tek çatı altında toplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 11:18:07. #1.15#

title