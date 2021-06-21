Batman'da gıda toptancı esnafı tek çatı altında toplandı

Batman'da gıda toptancılığı işiyle uğraşan 82 esnaf, Batman Gıda Toptancılar Derneği çatısı altında toplandı.

Batman'da gıda toptancılığı işiyle uğraşan 82 esnaf, Batman Gıda Toptancılar Derneği çatısı altında toplandı.

Batman Gıda Toptancılar Derneği Yönetim Kurulunca yapılan açıklamada, 600 bin nüfusa ulaşan kentin lokomotif sektörlerinden birinin de gıda toptancılığı olduğu belirtildi.

Batman'ın gıda sektöründe hak ettiği yerde olmadığını aktarılan açıklamada, "Bölgede gerek komşu ülkelere ihracat, gerek yakın illere daha profesyonel anlamda ticaret yapmak adına Batman'da faaliyet gösteren gıdacıların bir çatı altında toplanması elzem olmuştur. Bu yüzden Batman'da gıda distribütörleri tek çatı altında toplanmaya karar vermiştir." denildi.

Kentin muhtelif yerlerinde faaliyet gösteren 82 firmanın Batman Gıdacılar Derneğini kurduğu kaydedilen açıklamada, amaçlarının öncelikle vatandaşlara kaliteli ve güvenli gıdanın arzını sağlamak, bu süreçte vatandaşlara bu hizmetleri ulaştıran yerel marketleri kalkındırmak ve şehircilik bilincini oluşturmak olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak