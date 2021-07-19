Batman'da gıda denetimi yapan ekipler vatandaşlara iki dilde uyarılarda bulundu
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Batman'da gıda denetimi yapan ekipler vatandaşlara iki dilde uyarılarda bulundu

Batman'da gıda denetimi yapan ekipler vatandaşlara iki dilde uyarılarda bulundu
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman'da gıda denetimi yapan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara alışveriş yaparken dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin iki dilde uyarı yaptı.

Batman'da gıda denetimi yapan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara alışveriş yaparken dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin iki dilde uyarı yaptı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda denetim ekipleri arife gününde marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlere Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün de katıldı.

Başta hijyen olmak üzere, etiket ve son tüketim tarihlerinin kontrol edildiği denetimlerde Gün, alışveriş yapan vatandaşları dikkat edilmesi gereken kurallarla ilgili Türkçe ve Kürtçe bilgilendirdi.

Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüketicilerin güvenilir ve sağlıklı gıdalara ulaşabilmesi amacıyla denetimleri aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Bayram öncesi imalat, üretim yerleri ve depoların yakın takibe alındığını ifade eden Gün, toptan ve perakende satış yapan firmalarda da denetimler gerçekleştirildiğini aktardı.

Bayram dolayısıyla çok tüketilen şeker ve türevleri başta olmak üzere tatlı ve tatlı çeşitleri satan yerlerde de sıkı denetim yapıldığını belirten Gün, oluşturdukları 8 ekiple kent genelinde denetimlerin aralıksız devam ettiğini kaydetti.

Gün, ürünlerde herhangi bir olumsuzluk yaşayan vatandaşların "Alo 174 Gıda Hattı"nı arayarak şikayetlerini iletebileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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