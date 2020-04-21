Batman'da geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın öldü Batman'ın Gercüş ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Batman'ın Gercüş ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ercan O'nun (23) kullandığı kamyonet, Yayladüzü köyüne bağlı Dereli mezrasında geri manevra yaptığı sırada tandırda ekmek pişiren Asya Kalkan'a (45) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kamyonetin altında kalan Kalkan, kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, gözaltına alındı.

Kaynak: AA