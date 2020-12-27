Batman'da gençlik merkezi gönüllüleri kısıtlamada ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koştu

Batman'da gönüllü gençler, sokağa çıkma kısıtlamasında ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koştu.

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü gençler, yaşlıların bazı gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

Yardım alanlar, memnuniyetlerini dile getirerek, gönüllülere teşekkür etti.

Gönüllülerden Abdullah Doğan, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde evinde yalnız yaşayan yaşlıların ve 65 yaş üstü vatandaşların gıda, ekmek ve su ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını belirterek, "Amacımız onların yalnız olmadıklarını hissettirmek." dedi.

Öte yandan, sokak hayvanlarını da unutmayan gönüllüler, kaplara süt ve ekmek bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin