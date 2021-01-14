Batman'da geçen yıl 2 bin 440 kişi hakkında adli işlem yapıldı
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Batman'da geçen yıl 2 bin 440 kişi hakkında adli işlem yapıldı

14.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:56
Batman'da geçen yıl 2 bin 440 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Batman'da geçen yıl 2 bin 440 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Batman'da geçen yıl 2 bin 440 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı içerisinde kent genelinde 223 bin 419 kişi ve 7 bin 881 araç sorgulandı.

Kasten yaralama, kasten öldürme, yağma, cinsel saldırı, fuhuşa yer temini ve aracılık suçlarının yanı sıra 934 hırsızlık, 90 motosiklet hırsızlığı, 153 yankesicilik dolandırıcılık olayı yaşandı. 145 çalıntı malzeme müştekilerine teslim edilerek, toplam 1595 olay aydınlatıldı.

Çeşitli suçlara karışan 1378 şüpheli ile aranan 1062 kişi olmak üzere 2 bin 440 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Ayrıca kayıp olarak aranan 357 kişi de bulundu.

Batman halkının huzuru için suç ve suçlular ile mücadelenin 7 gün 24 saat kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilen açıklamada, "En büyük destekçimiz olan vatandaşlarımızın özellikle 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayarak gösterecekleri destek çok kıymetlidir. Suç ve suçlularla mücadelemizde kuşkusuz bu bilgiler çok önemli olup bizlere yardımcı olmaktadır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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