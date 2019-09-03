Batman'da gece bekçisine silahlı saldırı: Bekçi hayatını kaybetti

Batman'da gece bekçisine silahlı saldırı: Bekçi hayatını kaybetti

Batman'da gece görev yapan bekçiye silahlı saldırı düzenlendi.

03.09.2019 10:53
Batman'da gece bekçisine silahlı saldırı: Bekçi hayatını kaybetti

Batman'da gece görev yapan bekçiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 25 yaşındaki Vezir Gümürkan isimli bekçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre saldırı Gap Mahallesinde sabaha karşı saat 03.00 sularında yaşandı. Gece devriyesi atan bekçilerden Vezir Gümürkan'a henüz sebebi ve kimliği öğrenilemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan Gümürkan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırganın yakalanması için ekipler inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İHA
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