Batman'da futbolcu ve masörde koronavirüs tespit edildi TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Medical Park Batman Petrolspor A.Ş Kulübü'nün bir futbolcusu ve bir masöründe koronavirüs tespit edildi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Medical Park Batman Petrolspor A.Ş Kulübü'nün bir futbolcusu ve bir masöründe koronavirüs tespit edildi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Medical Park Batman Petrolspor'un teknik heyet, futbolcu ve masörden oluşan 36 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Yapılan test sonucunda bir futbolcu ve masörde pozitif tespit edildi. Kulüp Başkanı Abdulvahap Akbaş, futbolcu ve masörün gözlem altına alındığı ifade ederek, durumu Türkiye Futbol Federasyonu'na ilettiklerini söyledi. Akbaş, kulüp binası ve futbolcuların antrenman yapacakları alanlarında önlemler aldıklarını belirterek, Hazırlıklar öncesinde teknik heyet ve futbolcularımızın tümü testten geçti. 2 kişide pozitif çıktı. Gerekli tedbirleri alacağız. Kulüp binamızı dezenfekte ettik. Pozitif vakamızın olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu bildirdik" dedi.

Kaynak: DHA