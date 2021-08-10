Batman'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
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Batman'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Batman'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Batman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekiplerce kent genelinde fuhşun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

Çalışmalar kapsamında fuhşa aracılık ve yer temin eden 2 zanlının kimliği belirlendi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik takibe alınan şüphelilerin kentte ve diğer illerde geçimini fuhuş ile sağlayan kişilere müşteri ve yer temini yaptıkları tespit edildi.

Operasyonla gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Fuhuş yaptığı tespit edilen 6 kişi hakkında ise idari işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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