Batman'da "Fuat Sezgin'i Anlamak" konulu konferans

30.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:59

Batman'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Prof. Dr. Fuat Sezgin'i Anlamak" konulu konferans düzenlendi.

İl Kültür Müdürlüğünde düzenlenen konferansta konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, 2019 yılının "Fuat Sezgin" yılı olarak ilan edildiğini ifade ederek, Fuat Sezgin'in sadece 2019 yılından ibaret olmadığını söyledi.



"Fuat Sezgin ve onun gibi büyük alimleri birer fener gibi görmek lazım. Yolumuzu aydınlatan birer rehber olarak görmek lazım. Kendimizi birer rol modeli olarak görmek lazım." diyen Şahin, Sezgin'in eserleri ile yaşadığını aktardı.

Açılış konuşmasının ardından emekli Vali Adnan Yılmaz, "Bilimler Tarihi Dostu Prof. Dr. Fuat Sezgin'i Anlamak" konulu sunum yaptı, Sezgin'in hayatıyla ilgili bilgi verdi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İl Genel Meclis Başkanı Abdulvahap Akbaş, AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, Garnizon Komutanı Albay İhsan Kaplan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA