Batman'da fotoğraf sergisi açıldı
AA, Ahmet Işık - Güncel
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Batman'da Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfınca (KAHEV) fotoğraf sergisi açıldı.
Batman'da Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfınca (KAHEV) fotoğraf sergisi açıldı.
KAHEV tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide, bölgede 3 yıldır yürütülen okul projelerine ilişkin fotoğraflar yer aldı.
KAHEV Yönetim Kurulu Başkanı Demet Orhan Başer, Türkiye genelinde devlet okullarına yönelik yürüttükleri destek projelerini anlattı.
Vakıf olarak 264 proje gerçekleştirdiklerini, bu projelerin 22'sini Batman'da yaptıklarını aktaran Başer, "Projelerimiz tamamen gelen bağışlar sayesinde yapılmaktadır." dedi.
AA / Ahmet Işık - Güncel