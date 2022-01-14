Batman'da fotoğraf sergisi açıldı

BATMAN (AA) - Batman'da Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından, "Dünden bugüne Batman" adlı fotoğraf sergisi açıldı^.

Kentteki bir AVM'de düzenlenen serginin açılışında konuşan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, bu sergideki fotoğraflar sayesinde dünden bugüne Batman'daki gelişimi de gördüklerini söyledi.

Bugün de kentteki değişimin sürdüğüne işaret eden Şahin, "Batman şehir olarak hızla gelişiyor, değişiyor. Onu yansıtan çok hoş karelerle karşılaştık. Bu şehir çok dinamik. Bu değişim ve gelişim pozitif olsun, güzel olsun ve gelişim insanımıza bir şeyler katsın istiyoruz." dedi.

Şahin, daha sonra açılışını yaptığı serginin hayırlı olmasını diledi.

AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri

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